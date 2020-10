El manga de One Piece se toma un descanso inesperado por la salud del autor

Previamente se había mencionado que el mítico capítulo mil del manga de One Piece llegaría antes de que 2020 finalice. Sin embargo, recientemente ha surgido información que complica este objetivo. De acuerdo con un par de reportes, Eiichirō Oda, autor de esta obra, se ha enfermado y el calendario de estrenos se ha pausado por dos semanas.

Por el momento no se ha especificado el tipo de enfermedad que aflige al managaka. En repuesta a este inesperado suceso, Weekly Shonen Jump ha informado que la serie se tomará un descanso improvisado, y el capítulo 992 del manga se estrenará hasta el 16 de octubre.

ONE PIECE has been confirmed to have 2 breaks in a row, with series resuming in Issue #46 with Cover and Lead Color Page. The reasons stated for these breaks are Oda suddenly falling ill. https://t.co/nf0I9IPHWw

— Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) September 30, 2020