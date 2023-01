¿El live action de Cowboy Bebop le gustó al creador del manga?

Desde hace tiempo Netflix ha tratado de hacer adaptaciones de live action para programas famosos que originalmente son animados, los más grandes ejemplos son el fallido Death Note y también la futura serie de One Piece. Y ahora, el creador de Cowboy Bebop ha dado su opinión respecto al programa que hicieron de su obra en el sistema millonario de streaming.

La reacción de Shinichiro Watanabe iba a ser lógica, pues habría apagado el show poco después de haber visto una de las primeras escenas del programa, algo que también pasó con los fanáticos del show animado. Esto lo mencionó en una nueva entrevista donde se abordó que le había parecido el programa, el cual no le fue de total agrado.

Esto mencionó:

Para la nueva adaptación de acción en vivo de Netflix, me enviaron un video para revisar y verificar. Comenzó con una escena en un casino, lo que me hizo muy difícil continuar. Me detuve allí y solo vi la escena de apertura. Claramente no era ‘Cowboy Bebop’ y en ese momento me di cuenta de que si yo no estuviera involucrado, no sería ‘Cowboy Bebop’. Sentí que tal vez debería haber hecho esto. Aunque el valor del anime original es mucho más alto ahora.