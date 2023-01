Jugadores no pueden jugar a GoldenEye 007 en Rare Replay

El año pasado se anunció algo muy importante para los fans del Nintendo 64, y eso fue la remasterización oficial de GoldenEye 007, mismo que ya ha llegado a Switch Online así como a consolas Xbox. Lo mejor, es que se estableció que quienes tuvieran Rare Replay podrían tener acceso gratis al juego, pero las cosas no se habían dejado tan claras.

Desde su llegada la semana pasada, muchos usuarios reportaron que sus copias físicas de la compilación no se actualizaban con el juego del espía, pensando que habría un parche unas horas más tarde. Sin embargo, esto no es así, pues quienes adquirieron el formato digital si consiguieron el juego, estableciendo que los discos no podrán tener el juego gratis nunca.

Aquí lo que comentó la propia Rare en Twitter:

Due to differences between physical and digital licences, we could only add the GoldenEye 007 entitlement for owners of a Rare Replay digital copy. Buying it digitally or subscribing to Xbox Game Pass will both give you access to the game! Apologies for any disappointment caused.

— Rare Ltd. (@RareLtd) January 27, 2023