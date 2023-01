Ya jugamos Theatrhytm Final Bar Line ¿Qué tal está?

El año pasado se dio un suceso que podría haber pasado desapercibido para muchos, y eso es el aniversario número 30 de la franquicia Final Fantasy, eso podría deberse a que no salieron juegos de la saga más allá de Crisis Core. Sin embargo, parece que el 2023 se perfila para ser ese ciclo en donde hay sorpresa tras sorpresa, eso incluye Final Fantasy XVI, algún avance del remake y por supuesto, Theatrhytm Final Bar Line. Seguro los más aguerridos al Nintendo 3DS van a recordar la saga de Theatrhytm, juegos de ritmo que nos hacían revivir las melodías más populares de toda la historia de la franquicia, o al menos hasta el juego principal más reciente de por aquel entonces. Salieron dos títulos para la consola portátil y después de eso no hubo ni rastro de la franquicia. Por fortuna, eso cambió hace algunos meses cuando se celebró un Nintendo direct mini, en el cual solo se mostraron videojuegos de terceras compañías que llegarían a la consola hibrida. Esto como parte de hacer el mayor tributo musical a la franquicia de RPG más popular, y parece que podría ser el homenaje que los fans están necesitando.

Por fortuna, los fanáticos están a nada de recibir Final Bar Line, que llegará dentro de un par de semanas más para consolas de Nintendo y PlayStation. Afortunadamente, hemos podido probar una demo anticipada en la que exploramos todo lo que se pudo, con canciones llenas de nostalgia y magia que van desde los primeros títulos hasta los más nuevos, así que hablaremos un poco de esta versión.

Recordando distintas eras de la franquicia

Como ya se mencionó, Theatrhytm Final Bar Line es un juego de ritmo que se inspira bastante de los juegos lanzados en 3DS, solo que ahora como no hay pantallas táctiles de por medio (Switch tiene, pero realmente no se utiliza para casi nada) los controles se han tenido que adaptar, y eso se traduce al uso de botones como en los juegos de Hatsune Miku.

Básicamente se pueden utilizar todos los botones del control, incluyendo también los sticks. Mediante una pantalla nos van a ir soltando íconos de colores que desembocan aun circulo en el que deben encajar, así que justo cuando estén dentro hay que presionar nuestros controles según la situación. Por ejemplo, los rojos son de presionar una vez, los amarillos son para mover el stick hacia alguna dirección y los verdes hay que mantener presionado hasta llegar al fin de la nota.

Esos son básicamente los controles, muy parecidos a los de 3DS, solo que aquí no se usa la pantalla táctil, algo que agradezco de cierta manera, pues he visto varias pantallas dela portátil deshechas por los controles táctiles. Y de hecho creo que encuentro más práctico que se utilicen de esta manera.

En los escenarios tendremos a nuestra disponibilidad a cuatro héroes de la franquicia Final Fantasy, una vez desbloqueados se pueden usar a gusto del usuario. Entonces podemos combinar personajes de toda la franquicia. Estos irán subiendo de nivel mientras vamos ganando los escenarios y usan sus habilidades.

Y es que sí, se pueden utilizar poderes de los personajes para tener un mejor desempeño, aunque de nada sirve si nuestro control del ritmo es pésimo, por lo que hay dificultades que se ajustan a nuestro entendimiento. Aprender los controles no es nada difícil pero si pasarán un par de canciones para poder dominarlos.

Hay dos tipos de juego, el de misiones principales en los que vamos a pasar por las diferentes sagas de la franquicia Final Fantasy, y otros donde podemos jugar más tranquilamente y practicar o romper los récords personales. A eso se le agrega que hay multijugador, mismo que desafortunadamente no pude probar en este demo.

También solo pude probar unos 30 temas, mismos que vienen de las siguientes entregas: FFII, FFV, FFVII, FFXIII, FFXIV y FFXV. Para una versión de prueba no está nada mal, pero hubiera agradecido que quitaran algunas del 14 para poner del IX. Todos no están desbloqueados desde el inicio, hay que abrirlos con llaves especiales que se obtienen al terminar las etapas.

Algo que también quiero comentar rápido es el uso de objetos, dado que se pueden utilizar para curar la vida, ganar el doble experiencia o aumentar ciertos atributos. No se pueden usar a nuestro antojo, solo pasa si estamos muy bajos de vida o en otros momentos puntuales. También las invocaciones se suman a la fiesta las invocaciones que pueden derrotar enemigos según sus debilidades a elementos clásicos de la saga.

La jugabilidad cumple en términos de divertir, ya que realmente no innova en cuanto a juegos de ritmo se refiere. Sí, tiene la parte de personalizar a los personajes con hechizos pero eso ya estaba en las entregas anteriores. Eso sí, el multijugador no recuerdo si sea nuevo, pero muero de ganas por probarlo en línea, dado que se puede interrumpir a los adversarios para sacarles ventaja.

Una presentación que no deja de ser bella

En cuanto a los gráficos que posee este videojuego, debo decir que ese estilo chibi y tierno que se maneja desde hace algún tiempo es algo que ha envejecido para bien. Razón por la cual no hay razón para que hagan un cambio tan drástico, personalmente ver esas peleas miniaturas es algo que me encanta, así le quitamos un poco ese lado serio que se usa en los juegos principales.

Esto no va solamente para los personajes principales y enemigos, también con los escenarios que recordarán a momentos concretos de los videojuegos y que hacen pensar que valdría la pena hacer remakes con este estilo de arte tan particular. Particularmente si lo hacen con los títulos que van del 1 al 6 nadie de los fans tendrían problema alguno.

Algo de lo que debo hacer hincapié es que la introducción que se nos muestra antes de siquiera llegar a la pantalla de título es bellísima, un segmento en el que los personajes interpretan diferentes instrumentos. Y también se da como un vistazo a todos los guerreros que se van a poder desbloquear, según la promoción comercial del demo nos indica que serán 100, por lo que cualquier fan de alguna entrega en particular podrá utilizar a sus favoritos.

De igual manera se habla de interesantes paquetes de DLC, con canciones de varios videojuegos de Square Enix, entre ellos Chrono Trigger, la saga de Nier, Live A Live, Saga Frontier, Octopath Traveler y hasta The World Ends With You. Sí, lo triste va ser ese desembolso adicional que se debe hacer a futuro, pero seguramente para los más fans valdrá la pena.

Claro, también qué sería de una celebración si no se cuenta con una sección de galería, y aquí podemos tener un acceso a diferentes ilustraciones de todos los juegos principales de Final Fantasy. Estos se desbloquean como recompensas del progreso en el juego, y ojo, también sirven para dar bonificaciones a los personajes.

Tampoco se puede dejar atrás la opción de tocadiscos, la cual simplemente nos dejará escuchar los diferentes temas sin necesidad de apretar botones o algo parecido. Solamente hay que completar una vez dicha pieza musical en las misiones y se va a desbloquear para que podamos contemplarlas en su absoluta plenitud.

Qué ganas de celebrar el aniversario completo

Lo que he jugado hasta el momento de Theatrhytm Final Bar Line parece que será la digna celebración que esta saga de RPG’s merece, y como ya vimos con los futuros DLC, parece que se desea ir un poco más allá. Eso me hace tener la esperanza de que algún día también se sume Dragon Quest en forma de canciones, aunque Square Enix no menciona nada al respecto.

No está de más recordar una vez más, que el juego se lanza el próximo 16 de febrero para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Por ahora no se habla de versiones para consolas Xbox y tampoco en la PC, algo que podría anunciarse un poco después. Y obviamente, tendremos un análisis más a fondo cuando podamos probar la versión completa.