El Discovery Tour llegará a Valhalla en octubre

El Discovery Tour es uno de los elementos más llamativos de Assassin’s Creed Origins y Odyssey. Este modo de juego nos permite recorrer Egipto y Grecia, y conocer cómo era la vida en estas épocas. Cuando Assassin’s Creed Valhalla llegó al mercado hace casi un año, este elemento estuvo ausente. Afortunadamente, esto por fin tendrá una solución el próximo mes de octubre.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que el Discovery Tour de Assassin’s Creed: Valhalla estará disponible el próximo 19 de octubre de manera gratuita para todos aquellos que ya tienen el juego. De igual forma, este contenido se venderá por separado en PC a un precio de $20 dólares, con una versión para consolas a principios de 2022.

A diferencia de los visto en Origins y Odyssey, en donde el Discovery Tour funcionaba similar a una visita guiada a un museo, en Valhalla tendremos la oportunidad de control a un vikingo o anglosajón, viajar por Noruega, Inglaterra, conocer la historia de estos personajes, y aprender más sobre estas culturas en el siglo IX.

Experience life in the Viking era like never before. Discovery Tour: Viking Age releases as a free expansion for Assassin's Creed Valhalla players on October 19th! pic.twitter.com/zLpP9ZHLlD

— Assassin's Creed (@assassinscreed) September 14, 2021