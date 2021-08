El demo de Tales of Arise ya está disponible

Tales of Arise estará disponible el próximo 10 de septiembre de 2021. A poco menos de un mes de su lanzamiento, es probable que aún exista gente que no sabe si le dará una oportunidad a este título o no. Afortunadamente, Bandai Namco tiene la solución perfecta, y es que un demo de este juego ha llegado a las consolas de PlayStation y Xbox.

Así es, en estos momentos puedes entrar a las tiendas digitales de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S para tener una pequeña prueba de este esperado RPG. De igual forma, aquellos que decidan experimentar el demo, obtendrán la Muñeca de Hootle de vacaciones, contenido adicional que se podrá usar en el juego final.

A continuación te decimos en dónde descargar el demo:

-PlayStation

-Xbox

Tales of Arise llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 10 de septiembre de 2021. Si estás interesado en este título, puedes checar nuestro hands-on aquí, y conocer más de esta nueva entrega en la icónica serie.

Vía: PlayStation