La semana pasada vimos el lanzamiento de tres juegos muy esperados por el público. The Callisto Protocol, Marvel’s Midnight Suns y Need for Speed: Unbound estuvieron disponibles el mismo día. Sin embargo, parece que solo uno de estos logró debutar con el pie derecho en ventas.

De acuerdo con GamesIndustry.biz, solo The Callisto Protocol logró debutar en el Top 10 de los juegos más vendidos de la semana pasada en Reino Unido, y lo hizo en el sexto lugar. Por su parte, Need for Speed: Ubound tuvo un pésimo arranque, ya que estuvo en el puesto número 17, con un 64 % menos en ventas que Need for Speed Heat, la anterior entrega de la franquicia.

Por su parte, Marvel’s Midnight Suns debutó en el puesto número 26. Sin embargo, es importante mencionar que en Reino Unido, similar a Japón, solo se toman en cuenta las ventas físicas, por lo que se generó en PC y en las tiendas digitales de cada consola, no se tomaron en cuenta en esta ocasión. Este es el Top 10:

-FIFA 23

-Call of Duty: Modern Warfare 2

-God of War: Ragnarok

-Mario Kart 8 Deluxe

-Pokémon Violet

-The Callisto Protocol

-Pokémon Scarlet

-Nintendo Switch Sports

-Sonic Frontiers

-Animal Crossing: New Horizons

Considerando que los lanzamientos fuertes del año han llegado a su fin, es muy probable que la lista de los juegos más vendidos, no solo en Reino Unido, sino en todo el mundo, se vea muy similar en los primeros puestos. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de The Callisto Protocol aquí. De igual forma, esta es nuestra reseña de Marvel’s Midnight Suns.

Nota del Editor:

Aunque el desempeño de Marvel’s Midnight Suns no debería ser tanto una sorpresa, el hecho de que Need for Speed: Unbound no estuviera disponible en el Top 10 en su semana de lanzamiento es algo extraño, ya que los juegos de carreras usualmente tiene un buen desempeño en ventas, especialmente en Reino Unido.

Vía: GamesIndustry.biz