343 Industries se sigue enfrentando a una serie de problemas relacionados con su personal. Después de 11 años formando parte de este equipo, recientemente se reveló que Tom French, diseñador creativo del multijugador de Halo Infinite, ha abandonado el estudio.

Por medio de su cuenta de Twitter, French reveló que es momento de avanzar a nuevos proyectos. Actualmente, se desconoce la razón detrás de esta decisión, o cuál será su siguiente paso en esta industria. Esto fue lo que comentó al respecto:

After over 11 1/2 years on Halo, I step out of my Spartan armor for the last time today to head off to new adventures. It's been a massive honor to have been part of a game I loved so much as a player and admired so much as a developer. I couldn't be more proud of my time at 343. pic.twitter.com/2CBD7kOPIj

— Tom French (@pardontomfrench) December 2, 2022