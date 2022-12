Review – The Callisto Protocol

Regresando como leyenda

Cuando corría la primer década del siglo en curso, los juegos de terror, mejor conocidos como survival horror, vivían sus horas más bajas. Konami había tirado la toalla con Silent Hill, mientras que Capcom había llevado a sus Resident Evil por caminos que en lugar de obedecer a la calidad artística, seguían tendencias de mercado. Básicamente de la nada, un estudio estadounidense bajo las alas de EA conocido como Visceral Games que hasta ese momento, solo había fungido como apoyo en proyectos de otros, puso sobre la mesa la idea de modernizar al género de horror dentro del medio. De esa forma, Glen Schofield y su Dead Space venían a revivir a un auténtico muerto, revolucionando por completo la manera en la que se construían este tipo de juegos y sobre todo, a demostrar que siempre ha existido una audiencia dispuesta a consumirlos. Casi 15 años han pasado desde aquel momento y luego de que pasaran un montón de cosas, el importante creativo está de regreso con su propio estudio y con una IP completamente nueva que busca repetir las hazañas de las que te acabo de platicar. ¿Será que The Callisto Protocol es ese regreso triunfal del survival horror? ¿Es justo el juego que se nos había prometido? Te lo contamos todo.

Revolucionar o cambiar para siempre a un género es algo verdaderamente complicado que se da muy de vez en cuando. Me parece que esperar que Schofield y su equipo de Striking Distance Studios, mismo que por cierto, está compuesto por un montón de ex empleados del extinto, Visceral Games, consiguieran lo que lograron en 2008, es un tanto aventurado por no decir irresponsable. Desde que The Callisto Protocol fue mostrado por primera vez, todos notamos inmediatamente que el ADN de Dead Space corre por sus venas y en efecto, cuando empiezas a jugar, te queda claro que muchas de las ideas que nos presenta claramente fueron concebidas para ese Dead Space 4 que nunca pasó. ¿Lo anterior es malo? No, para nada. Este nuevo título es uno lleno de propuesta a nivel de gameplay y con conceptos muy bien fundamentados, pero que difícilmente llegan al grado de “revolución”. De igual forma, su premisa no tan original nos quedó a deber un poco y del lado gráfico, sí creemos que el esfuerzo de tenerlo en consolas de pasada generación, impactó en más de una forma a sus versiones de PS5 y Xbox Series X|S.

La helada luna

Incluso desde antes de que Ridley Scott cambiara para siempre al cine de terror con lo que fue Alien, sabíamos perfectamente que la mezcla de la ciencia ficción precisamente con temas de horror, funcionaba a la perfección. Nuestro miedo natural a lo desconocido funciona de tan buena forma que incontables autores han usado a la exploración espacial como un método infalible para causarnos pesadillas. La verdad es que si uno lo piensa, los videojuegos se tardaron en realizar su propia interpretación de todo esto que menciono, pues fuera de títulos de licencia, no existen survival horror de consideración con temática SciFi. Por supuesto, The Callisto Protocol toma de nueva cuenta este contexto para presentarlo en una nueva experiencia, una a la que le cuesta despegar pero cuando lo hace, termina entregando una narrativa altamente satisfactoria pero tal vez, sin las piernas para convertirse en una franquicia multimedia que le vimos a algo como el propio Dead Space, incluso te diría que se siente como una historia contenida sin la intención de tener secuelas ni continuaciones.

Lo primero que hay que decir es que The Callisto Protocol es una IP completamente nueva. A pesar de que en efecto, en muchos de sus apartados se respira el ADN de Dead Space, este trabajo de Glen Schofield y compañía es uno totalmente nuevo que no se agarra de ningún otro universo -no, tampoco tiene nada que ver con PUBG-. Tal vez te suene inútil que esté aclarando esto, pero te sorprendería saber el tipo de confusiones que se pueden llegar a dar. Dicho lo anterior, no, no necesitas haber jugado nada de nada para poder entrar a este título.

La historia de The Callisto Protocol se desarrolla en el año 2320. La humanidad se ha expandido por buena parte del sistema solar y algunas lunas de Júpiter se han convertido en colonias muy prósperas. Aquí interpretamos a Jacob Lee, piloto de carga interpretado por Josh Duhamel, actor famoso por su trabajo en la saga de películas de Transformers de Michael Bay. Nuestro protagonista se encuentra realizando trabajos de transportación de mercancía para la United Jupiter Company entre las lunas jovianas de Europa y Callisto, siendo esta última usada como casa de la prisión de Black Iron, la cual, alberga a los peores criminales de la zona.

Mientras Jacob y su copiloto Max realizan un importante viaje que podría permitirles retirarse, son abordaos por un grupo de extremistas que en las últimas semanas han causado estragos alrededor de las colonias humanas en las lunas de Júpiter. En dicho evento, la nave de nuestro protagonista termina estrellándose en Calisto, en donde por razones que no te revelaré, es aprendido y encerrado en la prisión antes mencionada. Justo después, Jacob despierta para encontrarse con que la cárcel ha sido tomada por unos extraños seres que están esparciendo una enfermedad que básicamente convierte en monstruos a los seres con los que entra en contacto. A partir de ese momento, arranca nuestro camino para intentar salir con vida del helado satélite.

¿Poco original argumento? Sin duda alguna. Me parece que la premisa de todo el argumento de The Callisto Protocol es una que se nos ha presentado mil veces en diferentes obras, por lo que al inicio, puede costar algo de trabajo sentirte enganchado por la historia. El punto que tiene a favor es que la manera en la que por ejemplo, se maneja la captura de Jacob y quienes están detrás de ella, es bastante misteriosa, dándote poca información de por qué el personaje principal está en la situación en la que está. De igual forma, al inicio tenemos una críptica escena del personaje interpretado por Karen Fukuhara -Kimiko en The Boys- que indudablemente me causó intriga por saber qué es lo que en realidad hay detrás de todo lo que está pasando en la luna Calisto.

The Callisto Protocol es un juego altamente cinemático que depende en buena parte de la historia que nos cuenta y como tal, hace que poco a poco vaya tomando mejores tintes y matices. Te puedo decir que no, la narrativa no se estanca en la premisa tan poco original de la que te contaba. Conforme vas progresando, tanto Jacob como personaje principal, como quienes lo llegan a acompañar, van mutando y demostrando diferentes rostros, además de que por supuesto, se nos va presentando qué es lo que hay detrás del lugar en el que nos encontramos y sobre todo, de quienes lo controlan. Me parece que Jacob es un personaje ideal para funcionar como avatar para los jugadores, pues básicamente sabe tan poco como nosotros mismos. De igual forma, te puedo decir que tener actores de primera linea para la interpretación de todos estos personajes fue un gran acierto. Se hace un sensacional trabajo en todo sentido.

Un punto que indudablemente tengo que criticar es que si bien, las partes más importantes de la historia se cuentan por medio de elaboradas cinemáticas, buena parte del lore de The Callisto Protocol está detrás de audio logs que vas encontrando. Seguro que me dirás “Defa, eso pasa casi en todos los juegos.” Y sí, totalmente de acuerdo, sin embargo, no sé por qué, Striking Distance Studios decidió que la única manera de escuchar estos audios es dentro del menú de inventario. No es como que en cuanto tomes uno se reproduzca mientras sigues explorando. Tienes que entrar al menú y quedarte ahí para poderlo escuchar. Esto claro, rompe por completo el ritmo del juego. Repito, extraña y pésima decisión de diseño.

A pesar de que The Callisto Protocol no pasará a ser un gran clásico de la ciencia ficción de horror, te puedo decir que las poco más de 12 horas que me tomó llegar su conclusión, estuvieran llenas de momentos sumamente disfrutables y de genuino asombro por la manera en la que se me iba revelando qué es lo que en realidad está pasando en esta luna congelada de Júpiter. Sí, los clichés hacen acto de presencia aquí y allá, mientras que uno de los antagonistas no terminó por gustarme, pero creo que al hacer una balance final de la historia que experimenté, me quedo con una grato sabor de boca por la forma en la que incluso, el guión llega a coquetear con aspectos filosóficos sobre el lugar de la humanidad dentro del gigantesco universo que nos rodea. Repito, puede que al inicio te cuesta sentir una relación con los hechos presentados. Mi consejo es que si te llega a pasar esto, de todos modos le des una oportunidad, no te vas a arrepentir.

Gran propuesta, no revolución

La mecánica del desmembramiento de Dead Space es simplemente genial. Esperar que la misma persona vuelva a tener una idea tan buena, puede ser un tanto injusto, al punto de que los tres juegos de la línea principal de dicha serie, se mantuvieron completamente basados en ese concepto. A pesar de lo anterior, eso no quiere decir que no hubiera espacio para la innovación, y eso es justamente de donde parte The Callisto Protocol, de ser un juego con mucha propuesta a nivel de gameplay, pero que también toma elementos ya probados, asunto que en efecto, lo convierten en un survival horror que se siente fresco, pero que para nada podría ser considerado como una revolución similar a lo que Visceral Games y Electronic Arts alcanzaban hace casi 15 años.

Algo que es muy fácil de notar en cuanto empiezas a jugar The Callisto Protocol, es que claramente muchas de sus ideas base, se habían concebido muchos años atrás para lo que pudo haber sido Dead Space 4. El propio Schofield lo reconoce y no tiene ningún empacho en asegurar que su nuevo juego está completamente fundamentado en sus pasados trabajos, por lo que creo, fácilmente lo podríamos considerar como una secuela espiritual a pesar de que como ya te lo comentaba, estamos hablando de una IP completamente nueva situada en un universo diferente.

Dicho lo anterior, te cuento que los controles de Jacob se siente muy similares a los de Isaac Clarke de Dead Space, es decir, tenemos a un personaje sumamente pesado al que cuesta un tanto controlar, sobre todo por el hecho de que sus animaciones de movimiento tienen que correr completamente para que después podamos ejecutar otra acción, algo así como lo que pasa con Red Dead Redemption 2. Una vez más, tenemos a un protagonista que no está entrenado en combate por lo que darle comandos, se siente más como si estuvieras controlando a una persona de verdad, más que a un héroe de videojuegos. Todo esto claro, es completamente intencional y justo como suele pasar dentro del género, los autores quieren que nos sintamos vulnerables y en peligro todo el tiempo, cosa que The Callisto Protocol logra de muy buena forma.

Sin lugar a dudas, la mayor aportación o propuesta que el nuevo juego de Glen Schofield pone sobre la mesa, es la manera en la que funciona su combate melee. En una entrevista, el propio director mencionaba que si algo le falló a los Dead Space, fue la forma en la que Isaac se defendía una vez que se quedaba sin munición, cosa con la que concuerdo al cien por ciento. Partiendo de esto, se tomó la determinación de cambiar por completo dicho sistema en The Callisto Protocol para convertirlo en un pilar de la experiencia.

Prácticamente desde que arranca la aventura, Jacob recibe un arma melee para poderse defenderse de los enemigos, la cual, podemos mover usando el gatillo derecho para golpear. Como te lo mencionaba, dichos movimientos son lentos y requieren de buen timming para generar daño, además de que constantemente el juego te está empujando a no spamear el movimiento para no quedar vulnerable a un contraataque. Un poco más adelante, además de que se te da una mucho mejor arma en forma de macana eléctrica, puedes desbloquear un ataque pesado usando el bumper derecho, uno que toma aún más tiempo pero que claro, genera mucho más daño. Algo que notarás es que los enemigos actúan de manera bastante interesante a nuestras agresiones, bloqueando con sus brazos algunas de ellas para después atacarnos de vuelta. Las peleas cuerpo a cuerpo en The Callisto Protocol se convierten en una especie de danza.

¿Una especie de danza? Sí, sobre todo por cómo es que te tienes que defender. Una vez que estás cara a cara con cualquiera de las abominaciones que caminan por la prisión de Black Iron y sus alrededores, automáticamente entra una especie de lock on para que nuestro personaje fije su atención en la amenaza, esto para que moviendo el stick izquierdo hacia la derecha o hacia la izquierda, Jacob esquive los golpes que se le vienen encima. Dicho punto en específico me pareció la idea más interesante de todo el juego por cómo es que se siente. No te voy a mentir, cuesta trabajo acostumbrarse y entender cómo es que funciona el timming de toda esta danza de la que te hablo; es decir, esquivar uno o dos golpes para después contraatacar. De igual forma, si dejas el stick izquierdo hacia abajo, te puedes cubrir. Aquí, recibes algo de daño a cambio de un movimiento fácil de ejecutar que no requiere reflejos. Repito, nuestro protagonista no es un guerrero legendario con poderes especiales ni mucho menos. Si tuviera que comparar el sentimiento de esta mecánica, creo que diría que toma inspiración de Fight Night de EA Sports. Sí, de un juego de boxeo.

Como te comentaba, lo diferente que es esta idea y lo agresivos que pueden ser los enemigos, hacen que sobre todo las primeras cuatro o cinco horas, estén llenas de muertes. Cada monstruo con el que te topas, representa una amenaza importante, haciendo que justamente, cada enfrentamiento cobre muchísima relevancia y haga que en más de una ocasión consigas la victoria con un punto de vida.

Claro que los golpes directos no son la única manera en la que Jacob se puede defender. Dentro de nuestro arsenal también tendremos acceso a un cañón de mano, a una escopeta, a un arma táctica y demás. Los disparos dentro de The Callisto Protocol se sienten bien y por ejemplo, los enemigos reaccionan a ellos dependiendo de donde les des. Sí, justo como en Dead Space, les puedes volar un miembro para dejarlos a tu merced. Otra mecánica interesante que justamente mezcla el combate cuerpo a cuerpo con el combate a distancia, es la que nos permite generar un disparo inmediato luego de conectar tres o cuatro golpes con la macana. Se siente verdaderamente bien acabar con un enemigo de esa forma. Adicionalmente, obtenemos un guante que nos permite tomar y lanzar objetos y enemigos para por ejemplo, hacerlos explotar con un tanque de combustible o empalarlos en una pared llena de picos. Sí, igual que en Dead Space.

El combate dentro de The Callisto Protocol se siente visceral y muy personal. Es sumamente placentero finalmente entender cómo funciona todo y empezar a usar todos los recursos que tenemos a la mano para lograr salir adelante. Indudablemente y como ya te lo comentaba, tenemos una súper interesante propuesta a nivel de gameplay que si bien, no viene a revolucionar nada, sí hace que la experiencia de cómo es que se juegan este tipo títulos, se sienta fresca y renovada.

Regresando al tema de los enemigos, te cuento que la variedad que vemos en The Callisto Protocol está bien, pero tampoco es espectacular. Desde los más sencillos que solo tiran golpes, hasta unos con ataques a distancia, cuadrúpedos que pueden atacar desde el techo o unos que a pesar de no tener vista, en cuanto te descubren, te pueden hacer pedazos en un segundo. De igual forma, el juego constantemente te pone en situaciones de combate que tienen más de una solución. Puede que te aproximes a un grupo de enemigos sigilosamente para acabarlos de la forma más económica posible o por qué no, en combate directo. En cierto punto de la historia, notarás que algunos de ellos comienzan a mutar. De pronto, puede que les salgan tentáculos del cuerpo. En caso de no destruirlos inmediatamente, el monstruo se transformará en una forma mucho más resistente y agresiva.

Los recursos son parte importante de todo survival horror y en The Callisto Protocol, toman mucha más relevancia. Al tener un combate melee tan bien logrado, constantemente se nos empuja a utilizarlo a pesar de que muchas veces es la forma más peligrosa de enfrentar a un enemigo pero a la vez, la más económica si de uso de munición hablamos. Las balas sí llegan a ser bastante escasas y constantemente tendrás que decidir entre qué dejar y qué llevar contigo porque tu inventario se llenó. Para curarnos tenemos dos opciones. Los inyectores de vida que justamente ocupan espacio en el inventario y que consumirlos toma una buena cantidad de tiempo, es decir, no los puedes usar en medio de un combate; y el gel, que te regenera poca vida, pero que lo hace de manera instantánea cuando lo recoges. El nuevo juego de Glen Schofield es uno que no te perdona muchos errores. Como te decía, hasta el enemigo más sencillo representa un reto, más si estás corto en provisiones. Por cierto, la manera de obtener recursos de los enemigos a los que derrotamos, es igual que en Dead Space, es decir, presionando un botón hacemos que nuestros personaje dé un pisotón que parte los restos del monstruo para obtener nuestro premio.

Además de ser survival horror en tercera persona con vista sobre el hombro, The Callisto Protocol también es un juego completamente lineal y con un sistema de progresión bastante tradicional. Ambos aspectos indudablemente funcionan pero también se quedan lejos de proponer algo nuevo o diferente como sí pasa del lado del combate. ¿Es esto malo? No necesariamente, pero sí me habría encantado que la gente de Striking Distance Studios se arriesgara un poco más en estos apartados.

Cada determinado tiempo, te encontrarás con unas estaciones, mismas que a cambio de algunos créditos, te permitirán imprimir nuevas armas o mejoras para las que ya tienes. Cosas como generar más daño, tener más munición o más estabilidad, son el tipo de mejoras con las que te vas a encontrar. La macana por su parte, puede desbloquear nuevos movimientos como el ataque pesado del que te hablaba o uno que nos permite contraatacar luego de un bloqueo exitoso. De igual forma, acá podrás comprar inyectores de vida o munición si es que te hace falta. ¿Cómo consigues el dinero? Pues bien, además de que mucho estará tirado en los escenarios o te lo darán los enemigos que derrotes, hay ciertos objetos que puedes vender en la misma estación para obtener la moneda.

Del lado de diseño de niveles tenemos algo muy similar. Como ya te lo comentaba, The Callisto Protocol es un juego cinemático sumamente apegado a su narrativa, lo cual, justo como pasaba con la trilogía de Dead Space, genera un juego marcadamente lineal, usando el término “lineal” de manera no despectiva. El medio necesita de juegos lineales en los que se cuenta una historia con inicio, mitad y final. Lo anterior, como te digo, no está mal, sin embargo, igual me habría encantado ver que se tomaran algunos riesgos.

En The Callisto Protocol recorreremos parte de la prisión de Black Iron y sus alrededores, incluidas partes en la superficie de Calisto, luna congelada de Júpiter. Normalmente te toparás con pasillos cerrados en los que el camino que debes tomar es claro. De vez en cuando se nos presenta uno o dos caminos alternativos que podemos tomar para encontrar recursos extra, algún audio especial o por qué no, una nueva arma. Sí, el juego premia la exploración y tomar una ruta alterna, rinde frutos y te deja entrever cierta complejidad en el diseño de los niveles. Lo que sí te vas a encontrar es que existen muchos recovecos o pasillos cerrados sin sentido, es decir, que los exploras y encuentras literalmente nada. Poco elegante el diseño de ese lado.

Otro asunto en el que me habría encantado que se explorara más, es en la variedad de gameplay. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, The Callisto Protocol es un juego de sobrevivir y se agarra de eso de manera muy estrecha por medio del tipo de combates de los que ya te hablé, y se olvida casi por completo de cambiar el ritmo tal vez con puzzles ambientales o con otras ideas que le habrían venido genial. Creo que por ejemplo, Resident Evil y el propio Silent Hill, son series que han encontrado un gran balance entre estos momentos en los que tienes que pelear por tu vida, con escenas más pausadas en las que haya que usar la cabeza para progresar.

Pero bueno… ¿da miedo The Callisto Protocol? Creo que más que un survival horror, lo deberían de llamar “survival suspens” o “survival thriller”. Lo que quiero decir con esto es que más que generar terror, este juego al igual que los Dead Space, más bien apuesta por el suspenso y por los llamados “death scares”, esos sustos que llegan de la nada. Sí, tenemos escenas en las que se va construyendo cierto momento de horror, pero miedo como tal, nunca sentí. Sí brinqué en par de ocasiones gracias al buen trabajo que se hace para esconder estos sustos de los que te hablo y claro, sentí tensión por estar siendo acosado por uno o más monstruos, pero nada como por ejemplo, el auténtico miedo que me invadió cuando juegue Siren, Silent Hill 2 o PT por primera vez.

Como videojuego, The Callisto Protocol es un producto que tiene más aciertos que errores. Las propuestas a nivel de combate que pone sobre la mesa me parecieron mucho más interesantes de lo que me esperaba, pero creo que cosas como su no tan complejo diseño de niveles y sistema de progresión tan a la segura, lo frenan de convertirse en algo más trascendente. No me mal interpretes, el juego sí logra su objetivo de presentarnos esta experiencia AAA de survival horror moderno, sin embargo, me habría encantado que esos horizontes se empujaran un poco más de lo que se hizo.

Pasada generación… ¿un lastre?

El inicio de la generación de consolas en curso ha sido más lento de lo previsto. A pesar de que se esperaba un periodo en el que la mayoría de los estrenos salieran para ambas generaciones, cosas como la pandemia, han hecho que ese tiempo se tenga que extender por al menos un año más. La gente de Striking Distance Studios y seguramente más la de Krafton, simplemente no quisieron dejar pasar la oportunidad de vender en las decenas de millones de PS4 y Xbox One que siguen activas, lo cual, indudablemente tuvo consecuencias sobre algunos aspectos de The Callisto Protocol. ¿Graves? No, para nada, pero sí fáciles de notar.

De lo primero que me gustaría platicarte es que en The Callisto Protocol se suele abusar de lo que podríamos llamar “pantallas de carga escondidas”. A lo largo de tu paso por todos los lugares que recorremos con Jacob, notarás que constantemente tienes que pasar por lugares estrechos muy a la Uncharted, subir escaleras o agacharte para entrar en una ventila. Estos momentos son para que el juego tenga tiempo de carga el siguiente escenario. Sin temor a equivocarme, te puedo decir que el exceso de estos momentos que a mi gusto, cortan el ritmo de la experiencia, se debe a que el juego también está en consolas de pasada generación, las cuales, necesitan de mucho más tiempo de carga, a diferencia de lo rápidas que son las de actual.

Para esta reseña usamos la versión de PS5, la cual, se comportó de muy buena forma, solo con un detalle del que te hablaré un poco más adelante. Tanto en la actual consola de Sony, como en el Xbox Series X, puedes esperar ver The Callisto Protocol a 4K nativo y 30 cuadros por segundo muy estables, o encender el performance mode que busca los 60 cuadros a una resolución menor. Del rendimiento del juego en PS4 y Xbox One no tengo información, pero estoy seguro de que podrás esperar algo que corra cercano a los 30 cuadros a una resolución de 1080p.

Durante mi primer pasada por el título, fui víctima de horrible glitch que me hizo reiniciar desde cero mi save file. Lo que pasó es que por generar un guardado manual y estar cambiando constantemente entre ambos modos gráficos, el framerate del título se iba al piso en un lugar específico para después crashear por completo, esto en repetidos intentos, impidiendo que pudiera seguir adelante. Dicho asunto se resolvió desinstalando todo y como te digo, perdiendo el progreso que llevaba. Se me pidió no generar guardados manuales y mejor no meterme con los modos gráficos. A partir de eso, ya no tuve ningún problema. Justo durante estos días antes del lanzamiento de The Callisto Protocol, se lanzó un parche que me aseguran, justamente corrige el grave problema que tuve, por lo que seguramente, tú no tendrás problemas cuando juegues. Espero solo haber sido un caso aislado, pero me parecía importante contarte. Mi consejo, no generes save files de manera manual.

Del lado gráfico tenemos que The Callisto Protocol es un juego que se ve sensacionalmente bien por momentos, pero que por otros nos recuerda que en efecto, también está saliendo para consolas de pasada generación. El detalle de sus escenarios es fantástico y se hace un gran trabajo con la ambientación, la cual, te sumerge profundamente en este lugar tétrico en el que te encuentras solo. A pesar de lo anterior, también te llegas a topar con objetos con texturas lejos de lo que esperas de un AAA que está saliendo en pleno 2022. De destacar el trabajo que se hizo tanto de animación facial, como en la manera en la que se mueven los monstruos e iluminación. Cada actor logró imprimir su esencia a los personajes gracias a la gran captura que se hizo de sus movimientos, mientras que los enemigos se mueven de formas que sí hacen que la piel se te ponga de gallina.

El gore ha sido otro de los puntos de venta más importantes para The Callisto Protocol y sí, es brutal. Tanto la forma en la que puedes acabar con los enemigos, como claro, cuando ellos acaban contigo, harán que en más de una ocasión tal vez prefieras voltear hacia otro lado. De verdad, las maneras en las que llega a morir Jacob son de lo más fuerte que haya visto dentro de un videojuego. No me sorprende que el título haya sido prohibido en mercados como el japonés. Si eres de los que les gusta todo el asunto de ver tripas volar por todos lados, lo nuevo de Schofield te encantará.

Donde simplemente no hay queja alguna es en el apartado de la mezcla de audio. De verdad, es impresionante lo que Striking Distance Studios consiguió, al punto de que te puedo decir que es la experiencia auditiva más impresionante que me haya tocado jugar este año. La manera en la que por ejemplo, se aprovecha el audio 3D del PS5 para que escuches claramente cómo es que un monstruo se aproxima a ti desde las ventilas de la prisión en la que te encuentras, te genera pánico por lo realista y bien logrado que está. Ni qué decir del ruido que produce acabar a golpes con un enemigo. La música me habría encantado que tuviera mayor protagonismo, pero más bien pasa a ser otro elemento que apoya a todos los efectos de audio dentro del título. Por cierto, el DualSense es muy bien aprovechado tanto en su vibración háptica, como gatillos adaptativos.

The Callisto Protocol es una experiencia que cumple de buena forma en su apartado técnico y de presentación audiovisual, sin embargo, sí llega a denotar que el tener que salir para consolas de pasada generación, lo frenaron de ser un juego mucho más impresionante que se sintiera como algo mucho más nuevo. Repito, no es como que si juegues en PS5 o en Xbox Series X te vayas a decepcionar, simplemente no pude evitar que en más de una ocasión pensara cosas como “esto pudo haber funcionado o se puedo haber visto mucho mejor si el proyecto se hubiera trabajado exclusivamente en consolas de actual generación”.

Muy sólida experiencia

La espera fue larga y para serte sincero, en más de una ocasión pensé que simplemente ya no había lugar para los survival horror en un ambiente de súper producción. Digo, Dead Space simplemente nunca pudo despegar en lo comercial, asunto por el cual, EA decidió apagarlo hasta hace poco para desarrollar un remake del primer título. Debido a todo lo anterior, me siento más que afortunado de haber podido disfrutar de algo como The Callisto Protocol, el cual, está entregando justamente la experiencia que muchos habíamos estado esperando. A pesar de que en efecto, tiene sus puntos bajos aquí y allá, la realidad es que por mucho, sus virtudes superan a sus defectos.

Glen Schofield tiene un fantástico regreso a este medio para entregar una experiencia sólida que cumple en todos sus apartados, misma que si bien, no representa la revolución que vimos hace ya casi 15 años, sí propone un montón de nuevas cosas que indudablemente hicieron crecer al género de juegos de terror, mismo que por cierto, parece que viviría una segunda era dorada en el siguiente par de años. Ideas frescas a nivel de gameplay, una historia intrigante, gran presentación audiovisual, profunda atmósfera que envuelve en todo momento y demás virtudes, hacen que The Callisto Protocol se gane un lugar entre los mejores juegos que nos ha tocado probar en este muy intenso 2022.