El creador de la portada de SFII ha fallecido

Lamentablemente, la industria de los videojuegos se encuentra de luto. Durante el fin de semana se dio a conocer que Mick McGinty, un artista que reconocerás por su trabajo en las portadas de juegos como Street Fighter II de SNES, falleció el pasado 18 de septiembre de 2021.

Aunque McGinty se dedicó a crear pinturas de paisaje durante los últimos años, durante los 90s trabajó junto a compañías como Capcom y SEGA para crear las portadas occidentales de juegos como Street Fighter II, Streets of Rage 2, Streets of Rage 3, Kid Chameleon, Shining Force, la serie de Zoo Tycon y muchos títulos más. Respecto a su fallecimiento, esto fue lo que comentó su hijo:

“Mi papá era un artista increíble, como todo el mundo sabe. Y en la verdadera moda de artista, tampoco estaba nunca satisfecho con su trabajo final. Hace solo un par de semanas, dijo que necesitaba ‘solo una hora más en algunas piezas’ para poder hacerlo. Sin embargo, todos sabíamos que eso no era cierto. Papá siempre venía a visitar nuestra casa, veía algunas de las pinturas que hizo para nosotros a lo largo de los años, y ponía la nariz a una pulgada de ellas y decía: ‘sabes, Jobe, desearía haber hecho esos azules un poco más profundos’, o ‘sabes que me encantaría simplemente salpicar un poco más de sombras en ese árbol’ o “eso realmente necesita un abrigo nuevo de barniz”.

McGinty fue entrevistado para el próximo documental de Street Fighter II Here Comes A New Challenger. De esta forma, tendremos una oportunidad más para escuchar al artista hablar sobre su trabajo.

Descanse en paz, Mick McGinty

Vía: Nintendo Life