El contenido de temporada de Exoprimal terminó

Hace un año Capcom lanzó uno de los juegos que muchos consideraron como un bache en el camino de todos sus aciertos, Exoprimal, el cual pone a personajes armados a combatir contra los enemigos más poderosos de la prehistoria, dinosaurios de todos colores y tamaños. Y si bien hay cierto mercado que se ha quedado constante a repasar todas las oleadas y actualizaciones, parece ser que no tendrán mucho más por explorar en los siguientes meses.

La empresa anunció mediante un nuevo comunicado que el ciclo de temporadas se van a reiniciar a partir de la semana del 8 de julio del año en curso, iniciando claramente por la número 1, y que dará oportunidad a los nuevos usuarios de conseguir los skins exclusivos así como los eventos especiales. No se ha dicho todavía si tras dar la vuelta completa habrá nuevas, si se repetirá de nuevo el ciclo o si se terminará con solo partidas online de por medio.

Valued Exofighters.

With the release of Title Update 4, all planned Exoprimal seasonal content is now complete.

From July 11, Season 1 returns, with subsequent returning seasons and content starting on the first of each month.

— Exoprimal (@exoprimal) July 5, 2024