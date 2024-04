El co-fundador de Ninja Theory abandona el estudio

Recientemente, Polygon tuvo la oportunidad de visitar las oficinas de Ninja Theory para conocer un poco más sobre Senua’s Saga: Hellblade II, el cual llegará a Xbox Series X|S y PC a finales del próximo mes de mayo. Sin embargo, hubo un detalle que llamó mucho la atención, puesto que Tameem Antoniades, co-fundador del estudio, no estaba presente. Después de un par de preguntas, Xbox confirmó que Antoniades ya no trabaja en Ninja Theory

Por el momento no hay detalles claros sobre esta decisión. Ni Ninja Theory ni Tameem Antoniades realizaron algún comunicado para dar a conocer esta información al público en general, lo cual algunas personas han tomado como una mala señala para Senua’s Saga: Hellblade II, aunque por el momento no hay información clara.

Antoniades es el co-fundador de Ninja Theory, estudio que abrió sus puertas en el 2000. A lo largo de los años, el desarrollador tomó el papel de escritor y director en títulos como Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry y Hellblade: Senua’s Sacrifice.

De acuerdo con Polygon, Antoniades estuvo involucrado en el desarrollo inicial de Senua’s Saga: Hellblade II, y actualmente el título está dirigido por tres líderes creativos: Dan Attwell, director de arte ambiental, Mark Slater-Tunstill, director de efectos visuales, y David García, director de audio.

Por el momento no hay un comentario oficial por parte de Xbox o Ninja Theory, y se desconoce si lo harán en un futuro. Te recordamos que Senua’s Saga: Hellblade II llegará a Xbox Series X|S y PC el próximo 21 de mayo de 2024. En temas relacionados, esta es la resolución y frame rate de este juego. De igual forma, puedes conocer más sobre esta secuela aquí.

Nota del Editor:

El hecho de que el director abandonó el estudio hace tiempo y no sabemos puede verse como algo muy negativo, puesto que da pie a rumores sobre su comportamiento, o peleas internas. Solo nos queda esperar a que información oficial esté disponible.

Vía: VGC