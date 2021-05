El anime de Scarlet Nexus estrena nuevo tráiler y confirma su fecha de lanzamiento

Pese a que Scarlet Nexus, el siguiente gran juego de Bandai Namco, llegará a consolas y PC a finales de junio, recientemente se reveló que el anime de este título estará disponible un par de semanas antes. Lo mejor de esto, es que un nuevo tráiler ha confirmado esta información.

Será el próximo 1 de junio cuando el anime de Scarlet Nexus se estrene en Japón. Esta producción está a cargo de Sunrise, estudio que nos entregó clásicos del medio como Cowboy Bebop, Gundam, y Code Geass. Por el momento se desconoce si el anime seguirá a pie la historia del juego, o si nos ofrecerá una aventura alterna.

De igual forma, actualmente no hay información relacionada con una traducción al inglés, español u otro idioma, aunque no se descarta la posibilidad de una versión subtitulada o doblada por parte de Crunchyroll u otra plataforma de anime similar. Scarlet Nexus llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 25 junio, y su anime se estrenará el 1 de junio.

En temas relacionados, un demo de este título estará disponible a finales de mes. De igual forma, así es como Scarlet Nexus hará uso del DualSense en el PS5.

Vía: Sunrise