Final Fantasy XIV: Endwalker ya tiene fecha de lanzamiento

En un movimiento sumamente extraño, Square Enix primero lanzó un nuevo tráiler de Final Fantasy XIV: Endwalker que confirmaba su ventana de lanzamiento, y minutos antes de que terminará el Final Fantasy XIV Digital Fan Fest, decidieron simplemente dar su fecha exacta de estreno.

FINAL FANTASY XIV: #Endwalker arrives on November 23, 2021! 🌕

Warrior of Light—bear forth our hope, that these days not be the last! pic.twitter.com/pBBy8rTWcO

