El anime de Dragon’s Dogma llegará a Netflix este mismo año

Netflix tomó al mundo por sorpresa hace tres años al revelar que estaban trabajando en un anime de Castlevania, la emblemática y popular franquicia de Konami. La verdad es que nadie sabía qué esperar de este nuevo proyecto, y había mucha incertidumbre en torno a él. Por suerte, la serie resultó ser bastante buena, y logró poner a Castlevania bajo los reflectores nuevamente. Ahora, de manera similar, la plataforma de streaming anunció que el anime de Dragon’s Dogma estará disponible este mismo año.

Simplemente conocido como Dragon’s Dogma, este anime estará disponible exclusivamente en Netflix el 17 de septiembre de 2020, y acá puedes ver la primera imagen que acompaña a su anuncio oficial:

Only the Arisen can face the Dragon and defeat the apocalypse. Here’s your first look at the anime series adaptation of Capcom’s action fantasy classic Dragon’s Dogma, arriving September 17th. pic.twitter.com/UxJMcUrsdp

— NX (@NXOnNetflix) July 14, 2020