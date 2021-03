El anhelado catálogo de Square-Enix

El reciente anuncio de la colaboración entre Square-Enix y el publisher Forever Entertainment, es una gran noticia para la industria del entretenimiento, al saber que habrá remasterizaciones de una exitosa franquicia y aunque no se especificó de cuál se trata, en esta entrega viajaremos al pasado para recordar algunas de las propiedades intelectuales más memorables que merecen regresar.

Thexder (1985): Fue el primer título desarrollado por la entonces nombrada Squaresoft, que originalmente se lanzó en PC Engine y tuvo diversas conversiones, incluyendo la de NES. Difícil olvidar la aventura de plataformas donde controlabas a un robot que se transformaba en un jet.

Rad Racer (1987): Cómo dejar de lado al mítico Ferrari 328 corriendo a toda velocidad en el Nintendo de 8-bits, además de venir acompañado con unos lentes bicolor para simular el efecto en tercera dimensión. No sólo se trata de un juego que estableció diversos estándares en el género de conducción sino que es la primera creación de Hironobu Sakaguchi.

Chrono Trigger (1995): Considerado como uno de los mejores RPG de la historia, nadie puede ocultar que una versión renovada de este clásico, para viajar en las siete épocas diferentes con la llave del tiempo y volver a derrotar a Lavos, volaría la cabeza a más de uno.

Final Fantasy VI (1994): La sexta entrega de esta legendaria licencia fue revolucionaria porque tenía una gran variedad de opciones de batalla, además de su amplio catálogo de personajes. Es un hecho que la travesía de Los Replicantes para derrocar a la tiranía del imperio, jamás pasará de moda.

Front Mission (1995): El juego de rol de los mechas gigantes denominados Wanders podría volverse a disfrutar en plataformas actuales, tomando en consideración que su última adaptación fue en Nintendo DS cuando transcurría el año 2007.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (1996): La colaboración entre la gran N y Squaresoft permitió disfrutar a uno de los mejores títulos casi al final del ciclo comercial del Super Nintendo. Si bien hubo una adaptación en la consola virtual de Wii y Wii U, poder de nueva cuenta reunir las siete estrellas y que Mario se alíe con Bowser, sería una gran experiencia en Nintendo Switch.

Bushido Blade (1997): El combate uno contra uno inspirado en el Japón feudal, combinado con una alta dosis de destreza se echa de menos, por lo que un recopilatorio de la primera y segunda parte no pasaría desapercibido por los fanáticos del género de peleas.

Final Fantasy Tactics (1997): Tras la buena acogida de Octopath Traveler y el próximo lanzamiento Project Triangle Strategy, una puesta a punto de la vertiente táctica de Final Fantasy, no sólo ampliaría el grandioso catálogo de la plataforma hibrida, sino que permitiría que nuevas generaciones disfruten de un clásico de antología.

Parasite Eve (1998): La inspiración a partir de la novela con el mismo nombre, escrita por Hideaki Sena, hizo que los videojugadores de PlayStation tuvieran una aventura que mezclaba estrategia, rol, terror y acción, que se caracterizaba por su final alternativo. Tristemente, Square-Enix no renovó los derechos del nombre comercial y un eventual retorno implicaría coordinar a todos los involucrados.

Xenogears (1998): El RPG de ciencia ficción que se llevaba a cabo en el continente imaginario Ignas, no sólo incorporaba conceptos basados en la filosofía de Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche, sino que su banda sonora estuvo a cargo de Yasunori Mitsuda, quien también formó parte del elenco musical de Chrono Trigger.

Sin duda alguna, Square-Enix atesora una librería de juegos que permanentemente apela a la nostalgia y que serían bienvenidos tanto por los retro gamers como por los jugadores de recién ingreso. De igual modo, las excelentes relaciones comerciales del estudio japonés con Nintendo, PlayStation y Xbox, nos permiten soñar con el ansiado regreso de las sagas mencionadas líneas arriba.

