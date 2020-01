EA lanzará cuatro grandes títulos hasta marzo 2021

Si hay un remake/remasterización que los fans han estado pidiendo por años, es la trilogía de Mass Effect, y Electronic Arts lo sabe. En una era donde este tipo de proyectos es más común que nunca, parece que estamos ante el momento perfecto para el regreso del Comandante Shepherd y el resto de su tripulación. Ahora, EA ha confirmado que estarán lanzando cuatro nuevo títulos hasta marzo 2021, ¿será uno de ellos la anticipada remasterización de Mass Effect?

A estas alturas, es probable que estos remasters incluso puedan llegar a la siguiente generación de consolas, pero ¿de qué títulos realmente está hablando la compañía? Sabemos que Battlefield llegará hasta finales de año, mientras que Star Wars Battlefront 2 sigue siendo relevante para el publisher, tal y como lo comprueban sus constantes actualizaciones. Vale la pena mencionar que este total no incluye a juegos deportes, entonces ¿qué se está guardando EA? ¿Un nuevo Need for Speed? Poco probable ya que Need for Speed Heat acaba de debutar hace poco.

No queremos elevar las esperanzas de nadie, pero una vez que tomamos todo esto a consideración, la trilogía remasterizada de Mass Effect no suena como tan descabellado. EA ciertamente está dejando descansar sus franquicias más grandes para esta siguiente generación de consolas, así que si quiere ganarse el corazón de los fans, el regreso de una de las franquicias más queridas de Bioware es algo que sin duda se apreciaría.

Fuente: ZhugeEX