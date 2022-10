EA apagará los servidores de los siguientes juegos

El fin de algunos juegos con sus servidores en línea es algo destinado a suceder, ninguno se salva y dura por décadas y décadas, y precisamente Electronic Arts ha dado malas noticias a los usuarios. Pues juegos como Command & Conquer: Red Alert 3 para PlayStation 3 y Xbox 360 verán cerrados sus servicios en línea en muy poco tiempo.

Aquí la lista completa:

20 de octubre

– Army of Two: The 40th Day

– Army of Two: The Devil’s Cartel

– Dragon Age Origins

9 de noviembre, 2022

– Command & Conquer: Red Alert 3 para PlayStation 3 y Xbox 360

– Command & Conquer 3: Tiberium Wars para Xbox 360 (incluye Kane’s Wrath expansion)

– Mercenaries 2 para PlayStation 3 y Xbox 360

30 de noviembre, 2022

– OnRush

15 de diciembre, 2022

– Super Mega Baseball: Extra Innings para Luna+

– Super Mega Baseball 3 para Luna+

19 de enero, 2023

– Gatling Gears

– Mirror’s Edge

– NBA Jam On Fire Edition

– Shank 2

Vía: Eurogamer

Nota del editor: Sin duda muchos usuarios echarán de menos las comunicaciones online de estos juegos, pero es evidente que ya no le resulta redituable a EA. Así que es algo que debía pasar en algún momento.