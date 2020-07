Dragon Ball Super revela los verdaderos pensamientos de Bardock sobre Raditz

A pesar de que la relación de Bardock y Goku siempre es algo que los fans de Dragon Ball aprecian, hay alguien que siempre se queda fuera de las reuniones de esta familia: Raditz. Aunque nunca tuvimos la oportunidad de ver al hermano mayor y oveja negra convivir con su padre, una nueva ilustración de Toyotaro para Dragon Ball Super ha hecho el deseo de muchos una realidad.

Gracias a una ilustración especial que realizó Toyotaro para el manga de Dragon Ball Super este mes, el mangaka nos muestra una pequeña interacción entre padre e hijo, en donde Bardock nunca imaginó que sus dos hijos terminiarían peleando, y se puede observar que está un poco frustrado por como las cosas acabaron entre los hermanos. Este es el mensaje que incluye la imagen:

Toyotaro’s special illustration for this month is Raditz and Bardock who is in the background.

“Raditz

Goku’s older brother who came to earth to bring Goku to his comarades. Of course, Bardock didn’t expect a future of sons fighting each other.” pic.twitter.com/KMdIjY5bZM

— Dragon Ball Hype. (@DbsHype) July 21, 2020