Dentro del extenso catálogo de personajes de Dragon Ball, Krillin es uno de los más amados por los fans. Al ser un humano, muchos podrían pensar no es tan fuerte como Goku, Vegeta o Piccoro. Sin embargo, el mejor amigo de Kakaroto es en realidad uno de los miembros de nuestra raza más fuertes en toda la serie, y esto lo demuestra una nueva gráfica.

Recientemente, la cuenta oficial de Dragon Ball en Twitter compartió una lista de las personas que más han comido Semillas del Ermitaño, las cuales son capaces de recuperar la fuerza y vitalidad de todos aquellos que las consuman. Usualmente, esta legumbre se consume en los momentos más importantes de una batalla, dejando en claro que quien ingiera una de estas, en más peleas ha participado.

Check out which characters have chowed down on the most Senzu Beans! pic.twitter.com/hbJvjeNUnY

— DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) February 3, 2023