Más allá de los rumores y posibles filtraciones, ya ha pasado un muy buen rato desde que BioWare ha hablado oficialmente sobre Dragon Age 4. Afortunadamente eso cambió el día de hoy, puesto que una nueva publicación por parte de sus desarrolladores nos ha revelado detalles adicionales sobre este anticipado título.

Mediante el blog oficial de BioWare, la compañía reveló información relevante que nos ayuda a entender un poco mejor el estado en el que se encuentra Dragon Age 4 actualmente. De acuerdo con sus autores, el juego va a la mitad de su producción, pero aseguran que el equipo tiene una visión clara sobre lo que están haciendo y entienden el concepto del título.

BioWare también menciona que han estado haciendo unos cuantos cambios en cuanto al personal del equipo, y prometen tenernos más novedades en lo que va del año mediante este tipo de publicaciones en su blog oficial, así como en sus redes sociales.

Nota del editor: Me alegra que BioWare se esté tomando el tiempo que necesitan con Dragon Age 4. Esta franquicia es una de las más queridas en el medio, y no me imaginó si las cosas pudieran no salir tan bien como los fans lo esperamos. Por suerte, todo apunta a que al final Dragon Age 4 sí cumplirá.

Via: BioWare