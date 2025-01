DOOM: The Dark Ages no tendrá multiplayer

El día de hoy se llevó a cabo el Deveolpers_Direct de Xbox, en donde tuvimos más información sobre DOOM: The Dark Ages. Junto a esto, hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir a una presentación previa, en donde se dio a conocer un poco de información adicional que no estuvo en el evento público, y en donde se dio a conocer que esta entrega no tendrá un apartado multiplayer.

En una sesión de preguntas y respuestas a la que tuvimos la oportunidad de asistir, Marty Stratton, productor ejecutivo de id Software, y Hugo Martin, director creativo de id Software, revelaron que DOOM: The Dark Ages no tendrá algún apartado multiplayer. En su lugar, el equipo se ha enfocado por completo en la campaña.

Recordemos que tanto DOOM (2016) como DOOM: Eternal tenían un apartado multiplayer. Si bien esto puede ser una decepción para más de uno, muchos más estarán agradecidos de que este apartado no esté presente, y los recursos del estudio fueron usados en hacer que esta entrega sea la mejor posible.

DOOM: The Dark Ages llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, así como Game Pass día uno, el 15 de mayo de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta entrega aquí. De igual forma, casi hubo un crossover entre DOOM y Halo en Secret Level.

Nota del Autor:

La verdad es que el multiplayer de DOOM nunca fue el enfoque de estos juegos, y se sentía como un agregado innecesario que solo consumía recursos. De igual forma, esto deja ver que el dinero de Microsoft fue usado efectivamente, puesto que en esta ocasión no fue necesario incluir algún elemento de juego como servicio enfocado en cubrir los costos de desarrollo.

Vía: Atomix