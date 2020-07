Dónde y cuándo ver la presentación especial de Xbox

Ya casi llega el día. El próximo 23 de julio Microsoft tendrá su gran evento para este mes. La presentación de Xbox Games Showcase nos ofrecerá nueva información sobre algunos de los juegos previamente anunciados por la compañía, así como la revelación de algunos títulos en desarrollo, y nuestra primera mirada a la campaña de Halo Infinite. Si planeas ver este evento, aquí está todo lo que necesita saber para asegurarse de que no te lo pierdas.

El Xbox Games Showcase se llevará a cabo el próximo jueves 23 de julio a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), y podrás ver el evento por medio de las cuentas oficiales de Xbox en Twitter, Facebook, YouTube y Twitch. Pero eso no es todo, a partir de las 10:00 AM, un pre-show por parte del Summer Game Fest comenzará, en donde veremos un par de anuncios extra.

Durante el evento, se espera que Microsoft nos muestre el primer vistazo a la campaña de Halo Infinite. Por otro lado, también podríamos ver algunos de los juegos en los que Xbox Game Studios han estado trabajando en los últimos años, así como un par de sorpresas que pueden causar una gran sensación.

En temas relacionados, ya puedes disfrutar de más de 70 demos de próximos lanzamientos en Xbox One. De igual forma, Xbox Game Pass no llegará ni a Switch ni a PlayStation.

Vía: Summer Game Fest