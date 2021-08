Por si estabas buscando un nuevo Metroidvania que probar, entonces tal vez valga la pena echarle un vistazo a todas las nuevas ofertas que la Humble Bundle Store ha introducido. Con un reciente lote de descuentos dentro de esta tienda digital, encontrarás docenas de estos juegos con rebaja y acá destacamos algunos de los más interesantes.

En total, son 42 Metroidvanias que tienen descuento en la Humble Store, pero aquí solo enlistaremos los que creemos podrían ser de tu interés. Para la lista completa, visita el sitio de la tienda directamente.

– Hollow Knight – $7.49 USD

– Dead Cells – $17.49 USD

– Blasphemous – $8.49 USD

– Rogue Legacy – $3.74 USD

– Indivisible – $19.99 USD

– Guacamelee 2 – $4.99 USD

– Guacamelee Super Turbo Championship Edition – $3.74 USD

– Salt and Sanctuary – $4.49 USD

– Shantae and the Seven Sirens – $20.99 USD

– Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition – $14.99 USD

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 USD

– Shantae: Risky’s Revenge Director’s Cut – $4.99 USD

¿Alguno de estos juegos llamó tu atención? Déjanos tu respuesta en los comentarios.

Via: Humble Bundle Store