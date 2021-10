Disney+ prepara película sobre la creación de Disneyland

A estas alturas, está claro que Disney+ quiere capitalizar sobre todas sus franquicias exitosas para crear nuevo e interesante contenido para el servicio de streaming. Además de fabulosas IPs como Marvel y Star Wars, ahora la Casa del Ratón producirá una película que relatara la historia sobre cómo se creó Disneyland.

Para sorpresa de muchos, será David Gordon Green, famoso director de películas de terror como Halloween Kills y El Exorcista, quien dirigirá este futuro proyecto. Acompañando a este cineasta tenemos a Evan Spiliotopoulos, que anteriormente trabajó como guionista en las películas de Beauty and the Beast, Heffalump y otras de Disney Studios.

La mala noticia es que, fuera de estos ejecutivos, no sabemos qué otras personas estarán adjuntas al proyecto ni su posible fecha de estreno. Considerando que apenas han empezado a trabajar en ella, es fácil asumir que no será hasta 2023 cuando finalmente podamos disfrutarla en Disney+.

Nota del editor: Dejando de lado la elección de director, creo que una película sobre los orígenes de Disneyland no se me hace muy atractiva que digamos. Sí, ya hemos visto otras películas sobre la creación de negocios exitosos y algunas de ellas han demostrado ser bastante buenas, pero no sé si los parques de Disney tengan los suficientes elementos interesantes como para representarlos todos en un largometraje.

