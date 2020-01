Disney ha vendido FoxNet, uno de sus últimos estudios de videojuegos

Cuando Disney adquirió Fox, no sólo los proyectos de cine y televisión pasaron a formar parte de la gran empresa del ratón, sino que algunos juegos y la compañía de videojuegos FoxNet también. Lamentablemente, Disney ha reafirmado que ya no desean poseer estudios de desarrollo, y FoxNet ha sido vendido Scopely.

FoxNet es conocido por Marvel Strike Force y Alien: Blackout, mientras que Scopely se ha encargado de llevar a móviles títulos como The Walking Dead: Road to Survival y WWE Champions. Sin embargo, no se sabe con exactitud qué sucederá con los desarrollos de Avatar: Pandora Rising, título basado en la película de James Cameron.

Por otro lado, la adquisición de Scopely también incluye al estudio Cold Iron Studios, desarrolladora que pasó a ser propiedad de FoxNext en 2018. En su momento se anunció que Cold Iron Studios estaba detrás de un juego de Aliens, pero ahora es incierto el futuro de este proyecto. Especialmente considernado que Scopely tiene planeada la venta de Cold Iron Studios, pues el estudio no se enfoca en los desarrollos para móviles.

En temas relacionados, Disney podría adaptar Secret Invasion para Disney+. De igual forma, Bambi será el siguiente remake live action del estudio.

Vía: Variety