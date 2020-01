Marvel pretende adaptar Secret Invasion para Disney+

Nuevos rumores han estado surgiendo sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, especialmente cuando se trata sobre su próximo gran crossover y cómo podría superar a Avengers: Endgame. Ahora, parece ser que Marvel tiene planes de adaptar la historia de Secret Invasion a la pantalla chica dentro del servicio de streaming Disney+.

El reporte viene por parte de Bleeding Cool, un portal especializado en rumores sobre la industria del cine y de los cómics. La idea no suena como algo tan descabellado, sobretodo si tomamos en cuenta que Marvel quiere enfocarse en las historias individuales de ciertos personajes dentro de esta nueva plataforma.

Es por esa razón que tendremos series como Loki, Moon Knight, She-Hulk y Ms. Marvel, así como algunas otras como The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision. Por supuesto que aún no tenemos ninguna indicación sobre Secret Invasion, pero al menos los Skrulls ya forman parte del MCU.

