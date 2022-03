Después de varias semanas sin un State of Play enfocado en diversos juegos, no solo en uno, el día de hoy se llevará a cabo un evento dedicado en presentarnos las novedades que llegarán al PS4 y PS5 por parte de los desarrolladores japoneses y de otras partes del mundo. El nuevo State of Play se llevará a cabo a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), y aquí puedes disfrutar de esta presentación en vivo.

Vía: PlayStation