Es momento de conocer qué le depara a la serie de Pokémon para el futuro. El día de hoy, 29 de septiembre, a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México) se llevó a cabo una presentación especial dedicada al DLC de Sword and Shield, en donde por fin se reveló la fecha de lanzamiento de The Crown Tundra, la segunda expansión de este juego.

Vía: Pókemon