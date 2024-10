Director del Silent Hill 2 original habla del remake

El día de hoy finalmente se ha lanzado el remake de Silent Hill 2, el cual ha sorprendido a la gente debido a la calidad con la que trabajó su estudio encargado, Bloober Team, alcanzando calificaciones altas en sitios diferentes como Metacritic, con una media bastante aceptable. Con todo este éxito los fans han llegado a preguntarse qué piensan los creadores originales de dicha recreación, y por fortuna, los comentarios no se han hecho esperar.

Masashi Tsuboyama, director del original, ha expresado su satisfacción con el remake, destacando cómo una nueva generación podrá disfrutar de la obra, a pesar de los cambios significativos que introduce. En una serie de tweets, comentó que, aunque el remake será diferente del original, cree que puede disfrutarse por derecho propio, y enfatizó que la calidad del nuevo juego no afectará el legado anterior. “Han pasado 23 años”, mencionó. “Incluso si no conoces el original, puedes disfrutar del remake tal como está”.

Uno de los cambios más discutidos por los fanáticos ha sido la actualización de la cámara. En lugar de la cámara limitada del juego original, el remake presenta una perspectiva moderna por encima del hombro, algo que ha generado debate en la comunidad de jugadores. Tsuboyama abordó este cambio señalando que tiene un “impacto significativo” en varios aspectos del juego, desde el combate hasta el diseño de niveles, aunque aclaró que el efecto sobre la narrativa es mínimo.

About Silent Hill 2 remake🟥

Games and technology are constantly evolving, resulting in significant differences in constraints and levels of expression.

This is a common issue with media arts in general, but it is not easy to maintain and appreciate the environment of the time.

— 坪山 優史/Masashi Tsuboyama (@tsuboyama2024) October 4, 2024