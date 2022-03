Por allá de 2020, CD Projekt Red se vio envuelto en una enorme controversia después de que se reportarán excesivos casos de crunch dentro del estudio. Aparentemente, muchos desarrolladores involucrados en Cyberpunk 2077 tuvieron que quedarse a trabajar en horas extras de forma obligatoria, lo cual despertó muchísimas alertas en la industria. Ahora que un nuevo juego de The Witcher ha sido anunciado, su director prometió que no habrá nada de eso de ahora en adelante.

Jason Slama, veterano de The Witcher, será el responsable por dirigir el nuevo juego de esta franquicia, y mediante Twitter, respondió a un usuario que acusó a CDPR “del crunching y de tratar a los empleados como perros”.

Never on my watch!

— Jason Slama (@SlamaTwoFlags) March 21, 2022