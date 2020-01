Director de BioShock 2 quiere que la nueva entrega sea totalmente innovadora

El mes pasado, 2K confirmó que el estudio Cloud Chamber ya está trabajando en una nueva entrega de BioShock. Al momento, no se sabe nada sobre este nuevo juego y probablemente se mantenga así por un muy buen rato. Como tal, no hay siquiera una posta sobre la dirección que tomará la serie. ¿Volveremos a Rapture, a Columbia o algo totalmente nuevo? Una persona en particular, el Director Creativo de BioShock 2, espera que el estudio innove con esta entrega.

Jordan Thomas, Director Creativo de esta secuela, recientemente participó en un artículo de TechRadar para hablar sobre el pasado de la franquicia. Por medio de Twitter, Samuel Horti, que escribió dicho artículo, compartió los comentarios de Thomas y aquí los puedes ver:

Didn’t use in piece, but asked @nullspeak about his hopes for next BioShock. “I hope they cast off the chains of the past, that they feel as unbound as possible…that is what I’d hope the series [is] known for: taking you to places you didn’t expect, thematically and physically”

— Samuel Horti (@SamuelHorti) January 5, 2020