Digimon Survive se retrasa hasta una fecha no especifica de 2021

Una vez más la pandemia causada por el COVID-19 ha afectado de manera negativa a la industria de los videojuegos. En esta ocasión se ha revelado que Digimon Survive ya no estará disponible en 2020, como originalmente se planeó, y ahora será hasta un punto no específico de 2021 cuando los fans podrán disfrutar de este RPG táctico.

Esta decisión ya se veía venir. Durante los últimos meses la comunidad ha carecido de nueva información, lo cual llevó a los fans a especular sobre un posible retraso, algo que lamentablemente se ha confirmado el día de hoy. Esto fue lo que comentó Kazumasa Habu, productor de Digimon Survive, al respecto:

“El equipo de Digimon Survive desea extender nuestro agradecimiento a los fans de todo el mundo por su apoyo durante el desarrollo, especialmente en estos tiempos difíciles. Originalmente habíamos planeado lanzar Digimon Survive en 2020, pero los eventos mundiales actuales han cambiado nuestro proceso de desarrollo y hemos tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento de Digimon Survive hasta 2021. ¡Les agradecemos a todos por su continua paciencia mientras trabajamos para crear un juego de rol táctico divertido y atractivo junto con una historia memorable para los fans de Digimon! Compartiremos algunas actualizaciones emocionantes para Digimon Survive en la primavera de 2021, así que estén atentos para obtener más información”.

Digimon fans, we have an important message from #Digimon game producer, Habu Kazumasa: pic.twitter.com/DtJhLiTwlR — Digimon Games (@digimon_games) October 15, 2020

De igual forma, no será hasta la primavera de 2021 cuando tengamos nueva información sobre el juego. Digimon Survive llegará a Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC en algún punto del siguiente año. Por otro lado, por el momento no hay información sobre una versión para PS5 y Xbox Series X.

Vía: Comunicado oficial