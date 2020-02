Devolver Digital volverá a realizar una presentación durante E3

¿E3 está muerto? A pesar de Sony y Geoff Keighley no asistirán al evento este año, hay una compañía que no se perderá de la feria más importante de la industrial, y su nombre es Devolver Digital.

Esta compañía se encarga principalmente de publicar juegos independientes, y esta será la tercera ocasión en que contarán con una presentación en vivo, la cual es una parodia del Nintendo Direct, aunque este año no han comentado que formato tendrá su conferencia.

Podemos esperar una conferencia llena de humor negro y una narrativa absurda que sin duda ofrece una aire fresco, en donde no se escatiman en bromas hacia la industria y las tendencias más polémicas que haya en el momento. Lamentablemente, no se ha confirmado cuándo y a qué hora se llevará a cabo esta presentación.

E3 is still a go.

— Devolver Digital (@devolverdigital) February 18, 2020