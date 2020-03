Detienen la producción de The Falcon and The Winter Soldier por coronavirus

La producción de The Falcon and The Winter Soldier ha sido suspendida como resultado del creciente brote de coronavirus. Después de haber estado grabando en locaciones cercanas a Atlanta, la producción se mudo a Praga la semana pasada, pero poco después se le ordenó a todos los miembros del personal regresar a casa. No sabemos si el rodaje alguna vez volverá a Europa.

Esta no sería la primera vez que la producción de la serie se ha enfrentado a problemas de este tipo. Anteriormente, también se iban a grabar varias escenas en Puerto Rico, pero esos planes cambiaron después de que el territorio sufriera de varios terremotos catastróficos.

Con el rodaje en Praga, se especuló que esta locación podía servir como el equivalente de Sokovia y quizás introducirnos al Castillo Zemo, el hogar del supervillano Baron Helmut Zemo, interpretado por Daniel Brühl en el MCU.

Fuente: Deadline