Después de siete años de ausencia, este personaje regresa al anime de Pokémon

A diferencia de otras temporadas del anime, Pokémon Journeys le ha dado la oportunidad a los fans de revisitar algunas regiones, personajes y pokémon que no hemos visto en mucho, mucho tiempo. Desde Misty y Brock, pasando por la isla tropical de Alola, hasta algunas criaturas legendarias, como Ho-Oh. De esta forma, el día de hoy se ha revelado que un personaje que ha estado ausente por siete años regresará a la serie.

El día de hoy se ha revelado que Iris, a quien vimos por última vez en Pokémon: Black & White: Adventures in Unova and Beyond, anime que terminó en 2014, estará de regreso, interpretada por Aoi Yūki. El personaje aparecerá en el episodio que se estrenará el próximo 7 de mayo, titulado “Dragon Battle! Satoshi vs. Iris”.

Recordemos que Iris, originalmente, era una de las líderes de gimnasio en Pokémon Black and White, y en Black 2 and White 2 ocupó el puesto de campeona de la región de Unova. En el anime, Iris no tenía alguno de estos títulos, y en su lugar fue la acompañante de Ash en sus aventuras. De esta forma, volver a ver a este personaje después de tantos años será muy interesante.

Vía: Anime News Network