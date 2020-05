Desarrollador explica por qué el PS5 no será retrocompatible con PS3, PS2 y PS1

Antes de que conociéramos los primeros detalles sobre el PlayStation 5, se rumoreaba que iba a ser retrocompatible con todas las consolas pasadas de Sony. Por el momento, sabemos que sí será retrocompatible al menos con el PlayStation 4, pero ¿por qué solo con esta consola? Marc-Andre Jutras, director técnico en Cradle Games, los creadores de Hellpoint, tiene una teoría.

De acuerdo con Jutras, es fácil entender la frustración de los usuarios de PlayStation, ya que muchos no comprenden por qué Sony ha tenido tantas dificultades con este apartado en específico.

“Como gamer, es difícil entender qué es tan difícil con todo esto. ¿Cómo es que el PS5 no es retrocompatible con PS3, 2, 1? Si yo puedo encontrar un emulador para todos esos, y las nuevas consolas son tan potentes como una gaming PC, entonces no hay razón para que esos juegos no puedan correr [en el PS5], incluso con glitches. Desearía que pudieran encontrar la manera de convertir todo, incluso si no es perfecto.”