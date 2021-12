Desarrollador defiende la Challenger Edition

Recientemente se anunciaron los juegos a los que tendrían acceso los suscriptores de PlayStation Plus durante diciembre. Y GodFall, publicado por Gearbox, apareció como título principal. Sin embargo su recepción por parte de los usuarios no fue del todo buena, ya que se trata de la Challenger Edition, una versión que te da acceso al after game de este RPG de acción, desbloqueando personajes con nivel máximo, así como los items más raros y poderosos de la entrega regular, con la finalidad de que pruebes el juego al máximo nivel. Pero si lo que buscabas era la campaña principal del juego, no podrás jugarla en esta edición, sino que deberás pagar un extra para tener el juego completo.

Ante el descontento de los usuarios de PlayStation Plus, quienes reclaman que normalmente los juegos otorgados en esta suscripción cada mes son títulos de precio completo y catalogan a la Challenger Edition como una versión de prueba, un portavoz del estudio desarrollador Counterplay se manifestó al respecto con el portal Eurogamer. El mensajero expresó que GodFall Challenger Edition no es un simple demo del juego, sino una nueva edición de funciones limitadas a precio reducido.

Y por medio de un comunicado de prensa, Counterplay también declaró que la Challenger Edition llegará de manera gratuita a PC mediante la Epic Games Store por un tiempo limitado, del 9 al 16 de diciembre. Después de esa fecha, se podrá adquirir por $14.99 USD o $315 MXN aproximadamente.

En temas relacionados, la versión de GodFall de PS+ no es el juego completo y GodFall ofrece nuevo contenido en su versión de PS4.

Nota del Editor: GodFall fue de los primeros juegos en el catálogo de PS5, sin embargo, parece que no cumplió las expectativas financieras del estudio y están tratando de captar ingresos mediante estas nuevas ediciones que no ofrecen la experiencia completa, para atraer a algunos jugadores.

Vía: Counterplay