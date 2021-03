¡Demon Slayer: Mugen Train llegará a los cines de México y Latinoamérica!

Demon Slayer: Mugen Train es una de las películas de anime más taquilleras en la historia de Japón. Después de una exitosa primera temporada, el siguiente arco en esta historia llegó a la pantalla grande del país del Sol Naciente. Ahora, un par de meses después de su estreno, se ha revelado que esta cinta llegará a México y Latinoamérica el próximo mes.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Konnichiwa Festival reveló que Demon Slayer: Mugen Train llegará a las salas de cine de México y Latinoamérica el próximo 22 de abril de 2021. Por el momento no se habla de una versión doblada al español, ya que solo estará disponible en japonés con subtítulos en las salas de Cinépolis en nuestro país.

¡Por fin podemos darte esta gran noticia! ¡#DemonSlayer #MugenTrain llega a cines de México y latinoamérica el 22 de Abril! ¡Prepárate para este gran estreno! 👹⚔️🔥 Pronto más información en: https://t.co/lo48FTmsFZ pic.twitter.com/NkVlf1cutC — Konnichiwa! (@KonnichiwaFest) March 18, 2021

Konnichiwa Festival ha sido la responsable de traer a México y Latinoamérica cintas como Your Name, Weathering With You, las dos películas de My Hero Academia, Fate Stay Night: Heaven’s Fell, Spring Song, y muchas más. Solo esperemos que las condiciones sean favorables para disfrutar de este largometraje en los cines el próximo mes.

En temas relacionados, el anime de Demon Slayer llegará a Netflix en México y Latinoamérica el próximo mes. De igual forma, aquí puedes ver el primer adelanto de la segunda temporada de Demon Slayer.

Vía: Konnichiwa Festival