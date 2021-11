Con The Suicide Squad (2021), parece que Warner Bros. quiere borrarnos de la memoria por completo el desastre que fue Suicide Squad (2016). Bueno, David Ayer, director de la película de hace cinco años, todavía tiene material que nunca hemos visto del filme, incluyendo un nuevo vistazo al Joker de Jared Leto.

Vía Instagram, Ayer compartió esta foto inédita del Joker, que lo muestra todavía más demente que antes.

Previo al estreno de The Suicide Squad, la campaña #ReleaseTheAyerCut empezó a ganar un montón de momentum. Similar a la de #ReleaseTheSnyderCut con The Justice League, los fans querían que Ayer tuviera oportunidad de presentar su propia versión de esta película, algo que evidentemente no sucedió.

Nota del editor: A estas alturas parece que ya no volveremos a ver esta versión del Joker, pero creo que recibió más críticas de las que debería. Tal vez Leto merezca una segunda oportunidad con el papel, pero es dudoso que WB vaya a dársela.

Via: ComicBook