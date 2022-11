Dataminers encuentran nuevo Pokémon en la aplicación de GO

Aunque parezca mentira, Pokémon Go sigue teniendo muchas actualizaciones, haciendo que sea una de las aplicaciones con más usuarios activos a nivel mundial algo que se ha mantenido desde su salida hace unos 6 años atrás. Y ahora, los dataminers que de vez en cuando exploran el código fuente del título, han detectado algo que se consideraría inusual.

En los datos, se puede encontrar el diseño de un nuevo Pokémon, uno que podría venir para la siguiente generación de criaturas, pues no olvidemos que eso también pasó con Meltan, quien vió su nacimiento en los celulares. Esto para después llegar mediante transferencia a Pokémon Let`s Go Pikachu & Eevee, con su respectiva evolución.

Aquí lo puedes ver:

A brand new Pokémon?

A new Pokémon has been added with a file named "pmMystery" inside the file is it referred to as pm1080 so Pokémon Number 1080. Only 3D assets were added, no 2D yet to see.

What could this mysterious new creature be? pic.twitter.com/e6e6CMDjiT

— PokeMiners (@poke_miners) November 4, 2022