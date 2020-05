Danny Trejo presumirá su isla de Animal Crossing: New Horizons

Danny Trejo ha tenido una vida bastante compleja. Durante su juventud, estuvo preso varias veces, pero logró darle la vuelta a su situación en los años 80. Ahora, a sus 76 años de edad, Trejo ha participado en películas como Con Air, Heat, Sons of Anarchy, Desperado, Breaking Bad, Spy Kids, From Dusk Till Dawn, Predators y la próxima Minions: The Rise of Gru.

Trejo no es alguien ajeno a los videojuegos, pues anteriormente prestó su voz en Grand Theft Auto Vice: City, Fallout: New Vegas y Call of Duty: Black Ops. De hecho, la estrella de Hollywood también es un gran fanático de Animal Crossing, y dentro de muy poco nos va a presumir su isla en New Horizons.

Trejo mostrará su isla de Animal Crossing: New Horizons en el podcast Animal Talking, presentado por Gary Whitta, ex-periodista de videojuegos y guionista de The Book of Eli y Rogue One: A Star Wars Story:

ANIMAL TALKING BREAKING NEWS! Starting in June @OfficialDannyT will be our new #AnimalCrossing correspondent, taking us around his island and introducing us to all his animal friends! You are going to love this. Thanks to @Ekanaut @pandamusk for the art 🙂 pic.twitter.com/vovxtzpWf5 — Gary Whitta (@garywhitta) May 19, 2020

Trejo no es la única celebridad que ha demostrado su amor por Animal Crossing. Tan solo el mes pasado, el actor Elijah Wood no solo presumió ser fan de este popular franquicia de Nintendo, sino que también pasó tiempo con una fan dentro del juego e incluso visitó su isla.

Fuente: Gary Whitta