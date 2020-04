Elijah Wood sorprende a fan al visitar su isla en Animal Crossing

Muchas celebridades anteriormente se han declarado ser amantes de los videojuegos, y Elijah Wood es uno de ellos. El día de hoy, la estrella de El Señor de los Anillos sorprendió a una jugadora de Animal Crossing: New Horizons al visitar su isla y en el proceso demostró ser una persona bastante educada.

Por medio de su cuenta de Twitter, Jessica Kovalick compartió un mensaje diciendo que el precio de los Nabos en su isla ascendía hasta las 599 campanas, y si querías saber su código de amigo, solo debías mandarle un mensaje directo.

my price for turnips is 599 bells!!! dm me for dodo code ? #AnimalCrossingNewHorizons #acnh #turnipprices pic.twitter.com/dsU23mo9bw

Para sorpresa de Jessica, y creo que de todos, el mismo Elijah Wood le mandó un mensaje preguntando por su código de amigo. Tras haber visitado la isla de Jessica, Elijah demostró sus modales al preguntar cortésmente si podía recoger unas cuantas frutas, además de elogiar la isla de esta jugadora en el proceso.

guys I tweeted my turnip prices and elijah wood just came to my island and hung out ????? this is the best day in quarantine yet pic.twitter.com/H3mYJWnvgR

— jessa ? (@directedbyrian) April 23, 2020