Aquí una muestra del nuevo soundtrack de Xenoblade Chronicles: DE

Estamos a poco más de un mes para ponerles las manos encima a Xenoblade Chronicles: Definitive Edition y poder revivir todos los fantásticos momentos que nos trajo en su momento la versión original de Wii. Para ponernos de humor, Nintendo ha compartido un pequeño adelanto de lo que podemos esperar con su nuevo soundtrack.

La Gran N ha compartido un avance de 30 segundos para el tema remasterizado de Colony 9. Twitter no ofrece la mejor calidad en cuanto a audio se refiere, pero sin duda alguna los fans del original sentirán un disparo de nostalgia al escuchar esta mejorada pista:

? Kick back and enjoy the remastered Colony 9 theme from Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, coming to Nintendo Switch on 29th May! pic.twitter.com/bpMGpWFBVe

