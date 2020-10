Critican al elenco de Avengers por no defender a Brie Larson del bullying

Como tal vez ya sabes, Brie Larson sufrió de mucho bullying por parte de los fans durante su participación en Avengers: Infinity War y Endgame. La actriz advocaba que el Universo Cinematográfico de Marvel requería de mayor diversidad, provocando cientos de miles de críticas en su contra, al punto de que muchos llegaron a creer que posiblemente se retiraría de su papel como Capitana Marvel.

Recientemente sucedió algo similar con Chris Pratt, quien fue criticado por revelar públicamente su apoyo hacia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dicha revelación provocó que los fans se unieran para “cancelar” al actor, ya que anteriormente también se había visto envuelto en escándalos políticos y de religión.

Las críticas hacia Pratt se elevaron tanto que Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo, quienes interpretan a Tony Stark y Bruce Banner respectivamente, salieron a su defensa:

You all, @prattprattpratt is as solid a man there is. I know him personally, and instead of casting aspersions, look at how he lives his life. He is just not overtly political as a rule. This is a distraction. Let’s keep our eyes on the prize, friends. We are so close now.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 20, 2020