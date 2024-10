Creador de Tingle menciona qué actor debería interpretarlo en la película

Quizá algunos ya lo olvidaron, pero el año pasado se reveló que la saga de The Legend of Zelda ya tiene su propia película en producción, esto como fruto de una colaboración entre Nintendo y Sony Pictures, confirmando que se trata de un live action en lugar de un producto de animación. Y mientras llegan las confirmaciones del cast, hay personas que está sugiriendo a quienes quieren ver en la gran pantalla interpretando a sus personajes favoritos.

El exdiseñador de personajes de Nintendo, Takaya Imamura, quien creó al peculiar personaje Tingle, ha revelado quién le gustaría que lo interpretara en la próxima película. En una entrevista reciente, Imamura expresó su deseo de ver a su creación en la producción de cine y compartió su opinión sobre quién debería encarnar al personaje: Masi Oka, conocido por su papel en la serie de televisión Heroes.

Aunque ya no trabaja en Nintendo, Imamura mostró interés en cómo los desarrolladores han integrado elementos de Tingle en personajes de juegos recientes, como Tears of the Kingdom. Señaló que aunque no aparece directamente en el título, se pueden apreciar ciertos rasgos que homenajean su creación en el universo expandido del juego.

La película de Zelda será producida por Shigeru Miyamoto, cofundador de The Legend of Zelda, y Avi Arad, conocido por su trabajo en Marvel. Además, será dirigida por Wes Ball, director de películas como Maze Runner y Kingdom of the Planet of the Apes, lo que genera grandes expectativas sobre el proyecto.

A pesar del entusiasmo que rodea el filme, la fecha de estreno aún no ha sido anunciada, lo que sugiere que el lanzamiento podría estar lejos de confirmarse oficialmente. Mientras tanto, los fans de la saga seguirán especulando sobre qué personajes icónicos harán su aparición en esta adaptación cinematográfica.

Vía: VGC

Nota del autor: Definitivamente será una de las películas que nadie dejará pasar, sean o no sean fans muchos conocen la saga, así que incluso habrá gente que irá por el mero morbo.