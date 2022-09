Creador de The Boys alienta a los fans misóginos a irse al demonio

La serie de The Boys se encuentra en un momento de gloria, dado que su tercera temporada fue recibida con ovaciones de distintas partes del mundo, por esa razón ya hay un spin off y una cuarta oleada en producción. Y si bien casi todo es alegría, la actriz que interpreta a Starlight, Erin Moriarty, no la ha pasado tan feliz debido a comentarios misóginos.

Ante esto el creador de la serie, Eric Kripke, ha salido en defensa de la actriz junto a otros actores del elenco, mencionado literalmente que dichos fanáticos pueden “comerse una bolsa de pollas” (ya sabrán a que se refiere). Dejando en claro que no apoyan de ninguna forma el discurso de odio hacia Moriarty, quién confesó sentirse deshumanizada y perpleja por la gente.

Aquí la declaración de Kripke en Twitter:

Hi trolls! One, this is literally the opposite of the show's fucking message. Two, you're causing pain to real people with real feelings. Be kind. If you can't be kind, then eat a bag of dicks, fuck off to the sun & don't watch #TheBoys, we don't want you. #TheBoysTV https://t.co/ZQmRlljyS6

— Eric Kripke (@therealKripke) September 7, 2022