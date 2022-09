Durante varios días, los rumores han señalado que la próxima semana se llevaría a cabo un nuevo Nintendo Direct. Sin embargo, nueva información por parte de un insider ha señalado que este evento podrías haberse retrasado, y todo esto se debería al reciente fallecimiento de la Reina Isabel II.

De acuerdo con Jeff Grubb, famoso insider, y una de las personas que ha señalado que el Nintendo Direct se llevaría a cabo la próxima semana, ha emitido un comunicado en donde señala que sus fuentes le informan que este evento ha sido pospuesto debido al reciente suceso que ha conmocionado a todo el mundo. Esto fue lo que comentó al respecto:

Nintendo never announced a Direct, so I get that if you're mad, you're going to be mad at me. That's risk of this. I'll let you know more as I hear it.

— Grubb (@JeffGrubb) September 8, 2022