Jeffrey Dean Morgan se une al elenco de The Boys

Aunque aún falta algo de tiempo antes de que la cuarta temporada de The Boys llegue a nuestras manos, el día de hoy se reveló que la producción de Amazon contará con un nuevo actor. En esta ocasión, Jeffrey Dean Morgan, famoso por interpretar a Negan en The Walking Dead, se unirá al elenco de The Boys.

De acuerdo con Deadline, Morgan tomará un rol recurrente durante la cuarta temporada de The Boys. Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto, y se desconoce a cuál personaje le dará vida este actor. Esta noticia no debería ser una novedad, ya que Eric Kripke, el creador de la serie, mencionó que ya estaba en pláticas con el actor para integrarlo a la producción desde hace un par de meses.

Junto a esto, la producción de la cuarta temporada de The Boys ya está en marcha, por lo que en los próximos meses seguramente veremos más y más filtraciones y detalles sobre el regreso de esta amada serie de Amazon. Junto a esto, esta será la segunda ocasión en la que Morgan y Kripke trabajen junto, ya que ambos colaboraron en Supernatural en su momento.

En temas relacionados, Homelander llega a GTA V. De igual forma, se revelan los primeros detalles del spin-off de The Boys.

Vía: Deadline