Creador de Minecraft borra su cuenta de Twitter. Aquí te decimos por qué

Markus Persson, mejor conocido como Notch, es el creador de Minecraft y últimamente ha ganado un nuevo reconocimiento gracias a sus controversiales opiniones en Twitter y a sus disputas con otros usuarios de la red social. El día de hoy, una extraña discusión entre el desarrollador y Mark Brown, creador de la cuenta de Game Maker’s Toolkit, protagonizó un nuevo capítulo en la dramática plataformas del pájaro azul.

Recientemente, la cuenta de Game Maker’s Toolkit, quien se especializa en vídeos sobre diseño de niveles y herramientas para los desarrolladores, publicó un vídeo en donde habla sobre las políticas de YouTube. Sin embargo, esto no fue del agrado de Notch, quien le pidió al youtuber que dejará de tocar estos temas. En respuesta, Brown le dijo que lo haría, siempre y cuando el desarrollador borrara su cuenta de Twitter.

Well this is a weird day pic.twitter.com/3zMny4a6yG

— Game Maker's Toolkit (@gamemakerstk) August 28, 2020